حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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