العراق وفرنسا تدعوان لإرساء السلام في المنطقة

المصدر: بغداد- وكالات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة، ومواصلة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان عراقي أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية، المستجدات الإقليمية، وشددا على أهمية مراعاة التهدئة وضبط النفس، وحماية الاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار، من أجل تجنب التوترات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا الجانبان إلى تعزيز سيادة العراق، وحماية استقراره من التدخلات والتوترات في المنطقة، باعتبارها محوراً أساسياً لدحر الإرهاب، والعمل على إرساء السلام في المنطقة وازدهار شعوبها.

أمنياً، لقي شخص حتفه وأصيب آخر، اليوم، الخميس، بهجوم مسلح شمال غربي بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، عن المصدر قوله، إن مسلحاً مجهول الهوية، يستقل دراجة نارية، أطلق النار على شخصين ضمن مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأضاف أن «قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والجثة إلى الطب العدلي».

من جهة أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق، القبض على خمسة إرهابيين من داعش في كركوك (250 كم شمال بغداد).

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