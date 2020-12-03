بريطانيا.. انفجار كبير في بريستول

المصدر: أ ف ب

جرى استدعاء رجال الإطفاء والشرطة والمسعفين إلى ضاحية في مدينة بريستول البريطانية الواقعة جنوب غرب البلاد بعد وقوع "انفجار كبير" اليوم الخميس تردد أنه أسفر العديد من الإصابات.

وتردد أنه جرى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى الموقع في إيفونموث الساعة 1122 بتوقيت جرينتش بعد تلقي العديد من التقارير بوقوع دوي هائل.

وقال الناطق باسم جهاز أفون للطوارئ والإنقاذ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نؤكد هنا وقوع العديد من الإصابات في الموقع" رغم أنها لم تتمكن من تأكيد عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا.

وقال الناطق لـ(د.ب.أ): "انضم إلينا في الموقع شرطة إيفون وسومرست وخدمة الإسعاف".

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