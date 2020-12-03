إسرائيل تحوّل مليار دولار لحساب السلطة الفلسطينية

المصدر: رام الله - وكالات

حوّلت إسرائيل، أمس، أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية، في أول إجراء ملموس بعد حوالي أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الطرفين. وأكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على «تويتر»: «الحكومة الإسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل «أكثر من مليار دولار».

استئناف التنسيق

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أكدا في وقت سابق ، استئناف التنسيق بينهما، بعد تلقي الجانب الفلسطيني رسائل رسمية تؤكد التزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة بينهما.

رسائل رسمية

ووقتها قال الشيخ على حسابه في «تويتر»: «على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بذلك، سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان». بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنّ اجتماعاً عاجلاً سيعقد قريباً مع مسؤولين فلسطينيين، لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق مع إسرائيل.

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