البحرين وإسرائيل.. 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك

المصدر: القدس - وكالات

وقعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجرى حفل توقيع خاص في القدس خلال زيارة وفد المملكة إلى إسرائيل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس.

وخلال الحفل، أعرب الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية بحث الفرص الاقتصادية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد البحريني والإسرائيلي من مقومات تساعد على تطوير الأعمال وتبادل المصالح التجارية، والاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية.

تطوير الأعمال

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي أهمية تطوير الأعمال المشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، داعياً إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح بيرتس أن توقيع المزيد من مذكرات التعاون بين البحرين وإسرائيل سيساهم بشكل إيجابي في دفع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه لمزيد من المشاريع المشتركة، والزيارات التجارية خلال الفترة المقبلة.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن إسرائيل تتوقع تجارة مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار العام المقبل.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقدس، قال الزياني: «ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدماً وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضاً».

سلام حقيقي

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أنه سيزور المنامة قريبا لتدشين سفارة لإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن أشكنازي القول إن «كل زيارة هي خطوة أخرى باتجاه مستقبل أفضل لأطفالنا وللمنطقة».

واستقبل نتانياهو أمس الزياني. وقال خلال اللقاء: «أعرف أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقاً. إلا أن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين شعبينا هو سلام حقيقي، سلام سيعود علينا بالفوائد الاقتصادية التي كان يستحيل مجرد تخيلها قبل بضعة أشهر».

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