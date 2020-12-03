نتائج الانتخابات الكويتية الأحد

المصدر: (الكويت - د.ب.أ)

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، استقالة الحكومة وإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل، مضيفاً أن مجلس الوزراء سوف يعقد جلسته لاعتماد، وإعلان، النتائج ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها.

وأشار الخالد، في تصريحات صحفية خلال الملتقى الوزاري المفتوح والذي ضم وزراء الداخلية والصحة والتجارة والأشغال والمالية والإعلام والتربية، إلى أن لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للكويتيين والمقيمين، مضيفاً «ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم».

وأكد أن الحكومة نفذت 185 رحلة جوية وسط ظروف غير طبيعية للعودة من الخارج خلال الجائحة، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي والصحي والأمن الداخلي.

وقال: «توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بأن القانون فوق الجميع ونحن جميعاً مسؤولون عن تطبيقه، حريصون على ترجمة توجيهاته وولي عهده بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز