تحرير سلسلة جبلية من قبضة الحوثيين في مأرب

المصدر: (صنعاء - د.ب.أ)

أعلنت القوات المشتركة، أمس، تحرير سلسلة جبلية استراتيجية، من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقال موقع الجيش، «سبتمبر نت»، إن القوات المشتركة والمقاومة الشعبية حرّرت سلسلة جبلية استراتيجية، شمال غربي مأرب، إثر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكر العميد عبده المخلافي، قائد اللواء 22 مشاة، أن القوات المشتركة حررت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمال غربي مأرب. وأوضح المخلافي، أنّ قوات الشرعية كبّدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة، فيما دمّرت المدفعية عدداً من آليات الميليشيا، مؤكّداً أنّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة وسيتم اجتثاث الميليشيا وتحرير صنعاء.

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