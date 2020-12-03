انفجار مخازن أسلحة للميليشيا بمطار صنعاء

المصدر: (صنعاء - وكالات)

أفادت مصادر يمنية، أمس، بوقوع انفجار بمخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية داخل مطار صنعاء الدولي. وقالت المصادر، إنّ مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية لميليشيا الحوثي وحقل تجارب للأسلحة النوعية.

وتواصل ميليشيا الحوثي التصعيد في اليمن، واستهداف المدنيين والمنشآت النفطية، حيث أكدت المملكة العربية السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن ، أن هذه الميليشيا، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقع في الـ23من نوفمبر الماضي.

ودعت السعودية في رسالتها إلى مجلس الأمن، إلى وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، من جراء ممارسات ميليشيا الحوثي. وكانت ميليشيا الحوثي هاجمت محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ.

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