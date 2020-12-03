عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

المصدر: (بيروت - وكالات)

أكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنّ لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد نجاح المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، خلال استقباله أمس رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، جون ديروشيه، إنّ لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزّز الاستقرار في الجنوب وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط.

وأضاف أنّ الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية. وأشار إلى أنّ الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها، مشدّداً على ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى.

وخلال اللقاء، عرض السفير ديروشيه، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الأمريكي فيها، متمنياً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

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