البحرين وإسرائيل توقعان3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك

المصدر: تل أبيب - وكالات

وقعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجرى حفل توقيع خاص بفندق ولدورف أستوريا في القدس خلال زيارة وفد المملكة إلى إسرائيل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس.



بحث فرص



وخلال الحفل، أعرب الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية بحث الفرص الاقتصادية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد البحريني والإسرائيلي من مقومات تساعد على تطوير الأعمال وتبادل المصالح التجارية، والاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية.



من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي أهمية تطوير الأعمال المشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، داعياً إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.



وأوضح بيرتس أن توقيع المزيد من مذكرات التعاون بين البحرين وإسرائيل سيساهم بشكل إيجابي في دفع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه لمزيد من المشاريع المشتركة، والزيارات التجارية خلال الفترة المقبلة.



تعاون مشترك



وتم خلال الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ومؤسسة المعايير في إسرائيل (SII)، وإعلان تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والتجارة بإسرائيل بشأن تعزيز التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والصناعة بإسرائيل بشأن تعزيز التعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وفي وقت سابق، قال رئيس وفد البحرين إن السلام مع إسرائيل يجب أن ينعكس على المواطنين، وهناك الكثير من الفرص الاقتصادية مع إسرائيل.

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