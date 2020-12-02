الإمارات ترحب بإعلان انتهاء العمليات العسكرية في إثيوبيا

المصدر: وام

رحبت دولة الإمارات بتصريح رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم على الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام عبر الحوار البناء، لا سيما الدور الكبير للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومبعوثي السلام في جهودهم المقدرة لضمان استقرار المنطقة ووحدة إثيوبيا.

وجددت الوزارة دعوتها للأطراف الإثيوبية الالتزام بتهدئة النزاع الحالي بالطرق السلمية والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار بما يحفظ البلاد و يلبي تطلعات الشعب الإثيوبي الشقيق في تحقيق الأمن والازدهار .. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، مؤكدة الارتباط الكبير والعضوي بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقتنا ومنطقة القرن الإفريقي.



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