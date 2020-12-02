هطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية لاستمرار هطول أمطار رعدية ابتداء من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الأحد وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية)، وستكون متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضًا ستتأثر منطقة الجوف بأمطار خفيفة إلى متوسطة وفق صحيفة سبق.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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