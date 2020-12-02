قبرص: نسعى لتحالفات مع دول الخليج

المصدر: عواصم - وكالات

أكد وزير دفاع قبرص، أن بلاده تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، مشيراً إلى أنهم يحاولون تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ للاستفزاز.

وقال شارالامبوس بيتريدس في مقابلة مع «العربية»، إن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مضيفاً «لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا ولكن قد نضطر لذلك».

كما أوضح أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، واصفاً ممارسات تركيا في فاروشا بأنها ضد القانون الدولي.

كما أكد أن الدول المشاركة في مناورات «ميدوزا 10» تسعى لاستقرار المنطقة، وقال «مناورات ميدوزا 10 تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط».

من جهة أخرى، مع اقتراب القمة الأوروبية وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات ضد أنقرة، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة. وفق ما نقلت عنه صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية.

وقال تشاووش أوغلو إن تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكناً بعد تعليق عمل سفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط.

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