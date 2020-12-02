البحرين ترحب بتصنيف لاتفيا وسلوفينيا «حزب الله» منظمة إرهابية

المصدر: المنامة، الرياض - وكالات

رحب مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا تصنيف ميليشيات «حزب الله» كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته. ‏

وأشادت وزارة خارجية البحرين بجهود جمهوريتي لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مؤكدة على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

وفي وقت سابق، رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا، ونوهت وزارة خارجيتها بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.

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