سلوفينيا ولاتفيا تصنفان «حزب الله» منظمة إرهابية

المصدر: (عواصم - وكالات)

صنفت سلوفينيا ولاتفيا، ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية، بجناحيها السياسي والعسكري، بسبب تورطها في تهديد السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.

ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، تأكيد سلوفينيا أن حزب الله منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلام والأمن. وقالت الحكومة السلوفينية، إن أنشطة حزب الله متشابكة مع الجريمة المنظمة وسير الأنشطة الإرهابية على نطاق عالمي.

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بانضمام سلوفينيا إلى قائمة الدول التي صنفت ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية، مطالباً الدول الأوروبية الأخرى، بالاقتداء بها.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار لاتفيا تصنيف الحزب منظمة إرهابية، مشيدة بحظرها دخول المنتمين من الحزب إليها.

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