مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في العراق

المصدر: (كركوك - د.ب.أ)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك شمالي بغداد. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إن معلومات استخبارية وردت عن كهف تختبئ داخله مجموعة إرهابية.

وبعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع ستة عناصر إرهابية من تنظيم داعش تم قتل ثلاثة منهُم جراء الاشتباك المباشر مع عناصر الجهاز. وأوضح البيان، أنّ ثلاثة آخرين حاولوا الهرب، إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم، وقتلوا جميعاً. وذكر البيان أنّ أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب جُرح في هذه العملية.

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