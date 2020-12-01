عون: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أنّ التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله خلال استقباله وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: «ندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها»، مشدداً على أهمية المحافظة على الاستقرار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة «الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلّم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت «الفاريز ومارسال» وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الجمعة الماضي إنهاء الاتفاقية الموقعة حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة لمباشرة تنفيذ مهمتها.

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