الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية

المصدر: وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران تعمد إلى إلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.

وقال الجبير، إن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. بحسب العربية.

وأضاف الجبير في تغريدات على "تويتر"، "ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!".

وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

وتابع "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

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