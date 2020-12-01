السعودية: أزمة قطر يمكن أن تنتهي خلال24 ساعة في هذه الحالة

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية أن أزمة قطر يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة، في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين.



جاء ذلك في تصريحات مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، في مقابلة ضمن برنامج «قصارى القول» على «روسيا اليوم»، قائلاً إنه «في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات».



موقف



على صعيد آخر، قال المعلمي إن المملكة «لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق»، وذلك تعليقاً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.



وقال المعلمي خلال المقابلة إن «خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها».



لكن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، دعا إيران إلى عدم التصعيد، مشيراً إلى أن«ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، كما نصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر».



يشار إلى أن العالم النووي الإيراني قتل الجمعة الماضية في عملية اغتيال. ويرأس زادة مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية.

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