التحالف: سقوط صاروخ حوثي على صعدة

المصدر: (عدن، الرياض - وكالات)

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً أمس من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.وأوضح العميد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وكان التحالف أكد قبل يومين، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية. وأعلن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيا في جنوب البحر الأحمر.

إلى ذلك، دان البرلمان العربي المجزرة الدموية التي قامت بها الميليشيا في الحديدة غربي اليمن، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات المدنيين. وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذه الجريمة تأتي امتداداً للجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً وتحدياً سافراً لكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

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