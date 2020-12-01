تأجيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

المصدر: ( بيروت - وكالات)

قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي، أمس، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، تأجلت حتى إشعار آخر.

وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر الماضي، باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية، والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وقال المصدر اللبناني، إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل، سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل، لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال إن «ترسيم الحدود البحرية، يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي.

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