الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرق نيجيريا و أدى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل و جريح من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الدينية و الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها و مواساتها لأهالي و ذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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