توافق مصري فلسطيني على العودة لمسار السلام

المصدر: القاهرة، عمان - وكالات

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، على مواصلة التشاور والتنسيق للعودة لمسار مفاوضات السلام.



وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. وأضاف أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية. وشدد خلال استقباله بقصر الاتحادية في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية. وأكد استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.



تشاور وتنسيق



بدوره، أشار الرئيس الفلسطيني إلى ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.



وأعرب عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة، سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.



أبو الغيط وعباس



والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الرئيس عباس في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية عليها. وقالت الجامعة في بيان إن «وجود إدارة أمريكية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وإيجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».



لقاء عمّان



وكان العاهل الأردني الملك عبد الله التقى الرئيس عباس أول من أمس، حيث علق الزعيمان آمالاً عريضة على سعي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إحياء محادثات السلام لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



وفي بيان للديوان الملكي عقب الاجتماع مع عباس في العقبة، أكد العاهل الأردني تأييده الكامل لإقامة دولة فلسطينية. وقال البيان إن العاهل الأردني «شدد على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز