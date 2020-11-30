"قوات التحالف": ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا سقط داخل الأراضي اليمنية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا صباح اليوم من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية أطلقت اليوم صاروخاً بالستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز