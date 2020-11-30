الإمارات تدين جريمة اغتيال محسن فخري زاده

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها.

وذكرت الوزارة في بيان، أمس، أن الإمارات، وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع بالمنطقة.

وأضافت أنه ونظراً لما تمر به المنطقة فإن الإمارات، تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

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