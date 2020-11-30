«خليفة الإنسانية» توفّر الكتاب المدرسي في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

وزع قطاع التربية والتعليم في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بسقطرى الكتاب المدرسي للمدارس التابعة لمركز قلنسية وبحضور مدير عام قلنسية ومدير مكتب التربية في قلنسية ضمن الخطة التي تنفذها المؤسسة لتوفير الاحتياجات لجميع المدارس في الأرخبيل.

وأكد عيسى سعيد الحكمي مدير عام قلنسية، أن الدعم الإماراتي للمديرية مستمر في مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم، وأن وصول الكتاب المدرسي يأتي ضمن حرص واهتمام من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في نجاح العملية التعليمية في قلنسية.

إشادة

بدوره أشاد سعد الجدمهي مدير مكتب التربية بمديرية قلنسية، بالدعم المستمر لمؤسسة خليفة للقطاع التربوي في قلنسية من خلال تكفلها بالمعلمين المتعاقدين في جميع مدارس المديرية، وهو ما أسهم في القضاء على النقص في الكادر التدريسي، وكذلك توفير الكتاب المدرسي، إضافة إلى توفير قاعة للحاسب الآلي وتزويد المدارس بمقاعد دراسية، وهو ما يؤكد أن أوجه الدعم ما زالت مستمرة من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والقائمين عليها.

دعم

الطالب أحمد سالم الجدمهي، عبر عن سعادته بوصول الكتاب المدرسي لثانوية قلنسية، مقدماً شكره وتقديره لمؤسسة «خليفة الإنسانية» التي دائماً سباقة في دعم مدارس الأرخبيل، كما قالت الطالبة شيماء عبد الله سالم إنها سعيدة بوصول الكتب المدرسية إلى مدرسة سيف بن ذي يزن التي تعتبر أكبر مدارس قلنسية، مقدمة شكرها وتقديرها لمؤسسة خليفة الإنسانية ولمكتب التربية على ذلك الدعم والاهتمام المتواصل.

وواصلت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية توزيع الكتب المدرسية على الطلاب في جزيرة سقطرى.

ووزعت المؤسسة عدد من الكتب المدرسية على طلاب أربع مدارس في مناطق دكسم وسط جزيرة سقطرى.

مولّدات

رفدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عبر شركة ديكسم باور، وتكنولوجيا المياه، محطة أدنوك بمولدات كهربائية لزيادة القدرة التشغيلية إلى 7 ميغاوات، لتغطية جميع ضواحي حديبوه.

وعانت عاصمة الأرخبيل من ضعف في التيار الكهربائي في الأشهر السابقة، نظراً لكثرة الطلب على المحطة وزيادة الأحمال، ما أثر سلباً على الطاقة التشغيلية للمحطة، خاصة أن المحطة الرئيسية أدنوك تغطي العاصمة حديبوه والمناطق المجاورة لها. من جانبهم ثمن أهالي وساكنو العاصمة حديبوه دور المؤسسة في البحث عن الحلول والمعالجات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين.

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