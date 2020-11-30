الإمارات وأفغانستان تبحثان التعاون ومكافحة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

انطلقت أمس، أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة خارجية أفغانستان التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب الأفغاني ميرويس ناب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وتم خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة كورونا، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها. وناقش الطرفان آخر التطورات في محادثات السلام الأفغانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

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