السودان: زيارة الوفد الإسرائيلي ذات طبيعة عسكرية

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، أمس، الأنباء التي تحدثت عن أن وفداً إسرائيلياً زار الخرطوم أخيراً. وقال الفكي لوسائل إعلام سودانية، إن الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي «كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست سياسية»، وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي شخصيات عسكرية في السودان.

وأضاف المسؤول السوداني إن اللقاء «ناقش جوانب محددة»، مكتفياً بالقول إن هذه الجوانب «لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي».

وقال الفكي إن الوفد الإسرائيلي بدأ زيارته إلى السودان بتفقّد منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلّحة، حيث التقى بعسكريين، لكن اللقاء «لم يناقش أياً من جوانب العلاقات السياسية بين البلدين».

وذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية» أن مصادر كشفت لها قبل بضعة أيام، أن وفداً إسرائيلياً زار الخرطوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، بعد أسابيع من الإعلان عنها. وأوضحت المصادر أن الوفد الإسرائيلي ترأسه مسؤول قسم أفريقيا في مجلس الأمن الإسرائيلي، وضم ضباطاً بارزين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وانخرط فور وصوله العاصمة السودانية في مناقشة ملفات أمنية.

وكانت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل أعلنت في أكتوبر الماضي عن إقامة العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

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