«خليفة الإنسانية» توفر الكتاب المدرسي في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

وزع قطاع التربية والتعليم في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بسقطرى الكتاب المدرسي للمدارس التابعة لمركز قلنسية وبحضور مدير عام قلنسية ومدير مكتب التربية في قلنسية ضمن الخطة التي تنفذها المؤسسة لتوفير الاحتياجات لجميع المدارس في الأرخبيل.

وأكد عيسى سعيد الحكمي مدير عام قلنسية، أن الدعم الإماراتي للمديرية مستمر في مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم، وأن وصول الكتاب المدرسي يأتي ضمن حرص واهتمام من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في نجاح العملية التعليمية في قلنسية.

بدوره أشاد سعد الجدمهي مدير مكتب التربية بمديرية قلنسية، بالدعم المستمر لمؤسسة خليفة للقطاع التربوي في قلنسية من خلال تكفلها بالمعلمين المتعاقدين في جميع مدارس المديرية، وهو ما أسهم في القضاء على النقص في الكادر التدريسي، وكذلك توفير الكتاب المدرسي، إضافة إلى توفير قاعة للحاسب الآلي وتزويد المدارس بمقاعد دراسية، وهو ما يؤكد أن أوجه الدعم ما زالت مستمرة من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والقائمين عليها.

الطالب أحمد سالم الجدمهي، عبر عن سعادته بوصول الكتاب المدرسي لثانوية قلنسية، مقدماً شكره وتقديره لمؤسسة «خليفة الإنسانية» التي دائماً سباقة في دعم مدارس الأرخبيل، فيما قالت

الطالبة شيماء عبد الله سالم إنها سعيدة بوصول الكتب المدرسية إلى مدرسة سيف بن ذي يزن التي تعتبر أكبر مدارس قلنسية، مقدمة شكرها وتقديرها لمؤسسة خليفة الإنسانية ولمكتب التربية على ذلك الدعم والاهتمام المتواصل.

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