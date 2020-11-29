مطالب بتصنيف الائتلاف السوري إرهابياً

المصدر: (دمشق - وكالات)

طالب نشطاء حقوقيون في شمال سوريا، بإدراج الكيان المعروف باسم الائتلاف السوري الموالي لتركيا، على لائحة الإرهاب الدولي. وقال النشطاء في بيان مشترك، إن ما يسمى الائتلاف السوري يمثل مظلة سياسية للإرهابيين ومجرمي الحرب، مشدّدين على ضرورة محاسبة تركيا على رعايتها للإرهاب في المنطقة.

وكشف النشطاء، عن أنّ الائتلاف السوري الموالي لتركيا استقبل الإرهابي أحمد حسان فياض الهايس المعروف باسم حاتم أبو شقرا في مكتبه المفتتح أخيراً بمدينة إعزاز شمال سوريا، وهو ما يجعله مظلة سياسية للإرهابيين، لاسيّما وأنّ بعض الدول تتعامل مع هذا الائتلاف على أنه يمثّل بعض السوريين.

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