أمريكا تدين العنف ضد المتظاهرين العراقيين

المصدر: (بغداد - وكالات )

أدانت الولايات المتحدة، أمس، أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية العراقية، وراح ضحيتها سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقالت السفارة في صفحتها على فيسبوك إنه لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية، مضيفة أن الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين.

ودعت أيضاً الحكومة العراقية إلى توفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير.

ودارت مواجهات دامية في محافظة ذي قار، بين المحتجين وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذين اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاجات في الناصرية.

ووقعت الصدامات بعد أن تجمع عشرات الآلاف من أنصار الصدر في الناصرية وبغداد، في استعراض للقوة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز