غريفيث: نسعى لجمع طرفي الصراع

المصدر: (عدن - البيان)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه إذا تمكّن من أن يجعل طرفي الصراع يجلسون مع بعضهم، في الأسابيع المقبلة، فسوف يوافقون على وقف إطلاق النار وأن يسلك اليمن الطريق إلى السلام، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

وأضاف: «أعتقد اعتقاداً راسخاً، أنه إذا تمكّنا من جعلهم يجلسون مع بعضهم، في الأسابيع المقبلة، فسوف يوافقون على وقف إطلاق النار».

وحسب غريفيث فإن «المشكلة التي يواجهها الآن هي أنه وبسبب الإغلاق وبسبب الفيروس، أصبح التفاوض يتمّ عن بُعد. وهذا أفقدهم الكيمياء البشرية الأساسية، ولهذا أصبحوا هم المفاوضون، لأنهم يتفاوضون مع كل طرف، وينقلون الحل من طرف ونضعه أمام الآخر».

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