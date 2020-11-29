قتيلان وجرحى في اشتباكات شمال سوريا

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

قتل مدني وعنصر من المعارضة وأصيب آخرون في اشتباك بمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، أمس. وقالت مصادر في تل أبيض، إنّ المدينة تشهد مواجهات بين عناصر من ما يسمى الجبهة الشامية الموالية لتركيا وسكان من بلدة تل أبيض شرقي المدينة، إثر مقتل مدني وإصابة آخر خلال محاولة اعتقالهما.

وأكدت المصادر، أنه بعد مقتل الشاب هاجم العشرات من أقارب القتيل عناصر الجبهة الشامية، ما أدى إلى قتل وجرح عنصرين من الشامية ما دفعها لإرسال العشرات من عناصرها والتصدي لمحاولة دخول أقارب القتيل إلى المدينة، وتم استخدام أسلحة متوسطة ورشاشات.

وقال سكان في المدينة: «أغلقت جميع المحال التجارية في المدينة أبوابها، وتوقفت الحركة بشكل كامل وتم تعزيز الحواجز على مداخلها». وشهدت مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لتركيا منذ شهر أكتوبر 2019، عدة مواجهات بين الأهالي وعناصر من الفصائل المسلحة.

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