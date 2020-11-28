«التعاون الإسلامي» تدعو لاعتماد قرارات دولية تمنع الإساءة للأديان

المصدر: نيامي- وكالات

طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بقرارات دولية تمنع الإساءة للأديان، مشيراً إلى أن الإسلام دين يكافح الإرهاب، والتصرفات المتطرفة لا تمثله.

وقال العثيمين خلال مؤتمر صحافي، في ختام اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إننا نرفض التطرف، والإرهابيون لا يعرفون ديناً.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات في منطقة الساحل الأفريقي، أدت إلى تآكل البنى التحتية، وتراجع مستوى الخدمات، وتردّي الأوضاع المعيشية، وهو ما جعل تأثيرات انتشار وباء «كورونا» (كوفيد 19) كبيرة.

وتابع العثيمين قائلاً: «في ظل ضعف البنى التحتية الصحية ومحدودية الإمكانات الطبية والاقتصادية لمواجهة الوباء وتطويق تداعياته، الأمر الذي أعطى فضاء واسعاً للجماعات الإرهابية والإجرامية للتجنيد والانتشار».

وعقدت الدورة الـ 47، لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في عاصمة النيجر، نيامي، وخلالها انتخب التشادي حسين إبراهيم طه أميناً عاماً للمنظمة، على أن يتولى مهامه نوفمبر 2021، إذ رحبت المملكة العربية السعودية بتزكيته بالتوافق أميناً عاماً للمنظمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، قوله:«ترحب المملكة العربية السعودية، بتزكية حسين إبراهيم طه، الذي توافقت عليه المجموعة الأفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة، بما التزمت به سابقاً تجاه المجموعة، وعملاً بما نص عليه ميثاق المنظمة في ما يتعلق باختيار الأمين العام، وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل، والتداول، وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء»، ومؤكداً أن «المملكة ستقدم كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقاً من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم».

وأعرب الأمير بن فرحان، عن التهنئة لحسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

كما قدم وزير الخارجية السعودي، الشكر للعثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.

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