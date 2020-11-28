"مخالفة كورونا" جماعية لـ 5 آلاف سائق نقل جماعي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت أجهزة الأمن المصرية نحو 5 الاف سائق نقل جماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وحررت نحو 300 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الإغلاق.

وأفاد مصدر مسؤول بأن تشديد الحملات الأمنية يأتي حرصاً من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأضاف المصدر أنه تم احالة المخالفين للنيابة للتحقيق، وجارى استمرار تلك الحملات.

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