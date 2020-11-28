الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

المصدر: عمّان - وكالات

أعلن الجيش الأردني، أمس، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر أمس محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات.

وأورد المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية.

وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، و(19500) حبة «كبتاغون»، وعبوة صغيرة من مادة «كريستال» المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني الأردني.

يذكر أن محاولات تهريب ممنوعات من سوريا إلى الأردن تكررت وبشكل دائم، إذ أحبطت أيضاً القوات المسلحة الأردنية في الثامن من الشهر الحالي عملية تهريب أكبر، ضبطت فيها كميات كبيرة من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

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