السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيداً، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، بأن وزير الخارجية الكويتي، نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي، بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة، وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، تعزيز التعاون والتنسيق خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي، أن مصر دائماً كانت سباقة بالتعاون في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه الكويت.

وذكر الناطق، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. وثمّن وزير الخارجية الكويتي، دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي. وكان وزير الخارجية الكويتي، وصل في وقت سابق أمس إلى القاهرة، قادماً من الكويت، في زيارة قصيرة لمصر، تستغرق بضع ساعات.

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