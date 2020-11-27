«خليفة الإنسانية» تنفذ حملة بيئية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة بيئية بمديرية قلنسية في محافظة أرخبيل سقطرى ضمن حرصها على حماية البيئة ونظافة المديرية.

حملة المؤسسة، والتي شملت عادة ترتيب وضع محرق القمامة الخاص بالمديرية، ورفد مكتب النظافة بسيارة لجمع ونقل القمامة، قوبلت بارتياح شعبي كبير، حيث أسهمت في إظهار المنظر الجمالي للمدينة ومنتزهاتها وشوارعها.

حلول عاجلة

وأكد مسؤول مدينة قلنسية، أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مستمرة في دعم المشاريع التنموية والخدمات الإنسانية التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية شاملة للأرخبيل. وقال إن جهود مؤسسة خليفة في دعم النظافة في الأرخبيل كبيرة وعديدة لاسيما شوارع مدينة قلنسية ومدخلها ومنتزهاتها التي كادت تغرق بمختلف المخلفات قبل أن تتدخل المؤسسة لايجاد حلول عاجلة أعادت للمدينة رونقها. الجدير بالذكر أن مؤسسة خليفة نفذت العديد من حملات النظافة في مختلف مناطق سقطرى استهدفت مداخل المدن والواجهات الرئيسية حرصاً منها على إبراز المظهر الجمالي لسقطرى.

ارتياح كبير

إلى ذلك، قوبلت جهود مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في توزيع كميات كبيرة من إسطوانات الغاز المنزلي على جميع أحياء قرى آرخبيل سقطرى، للتخفيف من معاناتهم الإنسانية اليومية، بارتياح كبير في أوساط السكان، حيث أنهت بذلك أزمة خانقة كان الأرخبيل يعيشها بسبب النقص الشديد في الغاز المنزلي، كما أنها حافظت على البيئة السقطرية التي تعاني من الاحتطاب الجائر جراء انعدام الغاز.

جهود استثنائية

وتبذل فرق مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية جهوداً استثنائية في سبيل توفير الغاز المنزلي للمدن والقرى النائية، في تأكيد على الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الإمارات في مختلف الظروف.

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