السودان يبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس، أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة، بين السودان ومصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالي. جاء ذلك عقب لقاء جمع الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مع ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، رئيس الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة. واستعرض اللقاء التطورات الأخيرة التي شهدها ملف التفاوض وامتناع الوفد السوداني عن حضور الاجتماع الأخير للمفاوضات الثلاثية، وتحديد الخطوات التي سيتخذها السودان لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالي. وأكد البرهان دعمه للموقف الذي اتخذه الفريق المفاوض، داعياً لأن تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض.

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