مؤتمر دولي لمساعدة لبنان

المصدر: باريس - رويترز

تستضيف فرنسا، الأربعاء المقبل، مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فرنسا ستستضيف مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر المقبل، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جذب أرفع تمثيل ممكن، بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمضي قدماً في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت، في أغسطس الماضي، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيداً.

غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد.

وقالت المصادر إنه نظراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي وفي ظل جائحة كوفيد 19، فقد قررت فرنسا المضي قدماً في عقد مؤتمر المساعدات.

وقال مصدر مطلع على المؤتمر: "لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب".

وسيتم الانتهاء من وضع تفاصيل المؤتمر في مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يستهدف جذب أكبر عدد ممكن من المسؤولين الحكوميين الكبار.

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