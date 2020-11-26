بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً الحالة المطرية سقيا، والتي بدأ تأثيرها منذ فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الحرم المكي وسط استمرار الطواف بكل يسر وسهولة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز