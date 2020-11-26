بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي
هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً الحالة المطرية سقيا، والتي بدأ تأثيرها منذ فجر اليوم.
وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الحرم المكي وسط استمرار الطواف بكل يسر وسهولة.
بالفيديو.. هطول #أمطار_الخير على الحرم المكيhttps://t.co/gLdzVRDJNI#السعودية #مكة_المكرمة #امطار_مكه #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5VPOENVK3I— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2020
أظهرت مقاطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الحرم المكي وسط استمرار الطواف بكل يسر وسهولةhttps://t.co/gLdzVRDJNI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2020
تصوير: @F__A_H_A__D#السعودية #مكة_المكرمة #امطار_مكه #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J0klwftuwg
تعليقات