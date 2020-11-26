المنامة: توقيف قطر زورقين بحرينيين يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أن دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية قامت باستيقاف زورقين بحرينيين، في تعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه في تمام الساعة 13:00 ظهر أمس «وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذي يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم»، وأضاف البيان البحريني أن هذا «يعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

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