الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم السلام والتنمية في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

أكّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لأفغانستان لينعم بالسلام والاستقرار، والعمل على مكافحة الإرهاب الذي تسبب في خسائر فادحة للشعب الأفغاني، ودعم أفغانستان لضمان تحقيقه أهداف التنمية المستدامة المنشودة، والعمل على تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في مجال إرساء السلام والأمن في أفغانستان، لأنه فقط من خلال إشراك المرأة في عملية السلام سنتمكن من تحقيق سلام ذي معنى ودائم.

وأشارت معاليها في البيان الذي أدلت به خلال فعاليات «مؤتمر أفغانستان 2020» الذي عقد افتراضياً، أول من أمس، باستضافة أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، وبمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية لتنسيق الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان، إلى أنّ دولة الإمارات نعت قبل ثلاث سنوات مواطنيها شهداء العمل الإنساني الذين استشهدوا في هجوم إرهابي في قندهار أثناء تأدية واجبهم لتدشين مشاريع إنسانية تخدم شريحة واسعة من أطياف الشعب الأفغاني، مشدّدة على أنّ دولة الإمارات ستظل صارمة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بكافة أشكاله.

ولفتت معاليها إلى أنّ دولة الإمارات انضمت أيضاً إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، التي أنشأتها أفغانستان وإسبانيا، للتضامن مع الضحايا والدفاع عن حقوقهم، كما كانت جزءاً من بعثة «إيساف» منذ العام 2003 للمساهمة في بناء القدرات الأمنية والحماية، وتنفيذ برامج نزع الألغام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للألغام لضمان رجوع آمن للأفغان لمناطقهم وتمكينهم من تنفيذ الأنشطة التنموية فيها.

تدريب وتوعية

وقالت معاليها، إن دولة الإمارات في إطار إدراكها لأهمية تنمية الوعي في المجتمع الأفغاني للقضاء على الفكر المتطرف، قامت بتقديم تدريب لأكثر من 20 ألف إمام في أفغانستان لنشر التسامح والتوعية حول قيم الوسطية والتسامح، فضلاً عن الإسهام بأكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للشعب الأفغاني، إلى جانب تقديم دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة لمساعدة الكادر الطبي والعاملين في خط الدفاع الأول على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19».

ونوّهت معاليها إلى جهود دولة الإمارات في العمل على تمكين المرأة في أفغانستان، من خلال التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم برامج تدريبية للنساء العاملات في القطاع العسكري منذ العام 2018، من خلال «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، والتي تم تدريب 300 امرأة منهن 20 امرأة من أفغانستان، وذلك بتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء السلام.

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