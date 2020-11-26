التحالف يحبط عملاً حوثياً إرهابياً جنوب البحر الأحمر

المصدر: الرياض، القاهرة - البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إحباط عمل حوثي إرهابي يستهدف الملاحة في البحر الأحمر. وقال بيان صادر عن التحالف نشرته وسائل إعلام سعودية إنه تم تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هناك أضراراً طفيفة بسفينة تجارية جراء شظايا الزورق المفخخ الذي تم تدميره. وأوضح بيان التحالف أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

على صعيد متصل، أثبتت الجريمة الجديدة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي عبر استهداف خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، أنّ الإرهاب الحوثي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة العربية السعودية، بل يستهدف أمن الطاقة العالمي، وفق تأكيدات الناطق باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي.

كما تؤكد العملية الإرهابية على ضرورة التحرك الدولي في مواجهة انتهاكات الحوثي وعملياته الإرهابية، والتي تهدد ليس فقط المملكة أو دول التحالف، وإنما تسعى لضرب أمن الطاقة، بما يهدد العالم بأسره، ومن ثم تبزغ ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأدواته كافة من أجل محاسبة الحوثيين، وردعهم بشكل مباشر.

وأشار مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية سابقاً، اللواء سمير فرج، إلى أنّ الهجوم دليل دامغ جديد على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية لتقويض أمن واستقرار المنطقة، بما يحتم ضرورة المواجهة الجماعية لتلك التهديدات التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك. وشدد فرج على ضرورة أن يكون هناك تدخّل دولي حاسم في مواجهة الميليشيا بما تتسبّب فيه من نشر للإرهاب في المنطقة.

موقف حازم

وأوضح في تصريحات لـ «البيان»، أن من الضروري أن تتم إدانة تلك العمليات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي ككل، وأن يكون هناك موقف حازم وقوي من مجلس الأمن في مواجهة «تلك الجماعات الإرهابية التي تنشر الإرهاب، موضحاً أن العملية الأخيرة هي إنذار بمزيد من العمليات التي تستهدف الاقتصاد والأمن في المقام الأول.وقال: «هذه الأعمال ستمنح التحالف الضوء الأخضر لمواصلة التحرك ضد الحوثيين، لاسيما أن ما حدث هو مؤشر خطير للغاية ليس فقط على المملكة ، ولكن على المنطقة، بما يتطلب أن يقوي التحالف في الفترة المقبلة إجراءاته ضد الحوثيين».

أمن الطاقة

بدوره، وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، نبيل عبد الحفيظ، في تصريحات لـ «البيان»، ما حدث هو تهديد لأمن الطاقة عالمياً، واستهداف مباشر للمملكة العربية السعودية واقتصادها، مشيراً إلى أن ذلك الأمر «يتطلب موقفاً حازماً للتعامل مع الحوثيين ومواجهتهم».

وشدد عبد الحفيظ على أنّ الحوثي جماعة إرهابية، لا تشكل خطراً على المنطقة فحسب، وإنما على المجتمع الدولي عموماً، وعلى الملاحة البحرية».

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