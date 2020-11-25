الأمم المتحدة توقع مع الحوثيين اتفاقاً لصيانة «صافر»

المصدر: عدن - البيان

وقعت الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي على اتفاق لصيانة وتقييم شامل لخزان النفط العائم «صافر» بعد مماطلة استمرت عدة أشهر.

وذكرت مصادر أنه وبعد نقاشات فنية بين مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وميليشيا الحوثي وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان «صافر».

ووجهت الميليشيا رسالة موافقة بذلك إلى الأمم المتحدة أعلنوا فيها موافقتهم على دخول فريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للسفينة الراسية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة.

وبموجب هذه الموافقة ستحدد الأمم المتحدة موعد وصول فريق الخبراء، إلى ظهر السفينة بعد أن انتظروا عدة شهور في جيبوتي، وبعد أن أحضرت الأمم المتحدة قطع الغيار التي اشترطها الحوثيون قبل السماح لهم بالوصول إلى السفينة، وأن فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع رفض طلباً للمليشيا بتوفير مولد النيتروجين كبديل لمنظومة الغاز الخامل في السفينة.

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