وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني لـ«البيان»: المملكة قطعت شوطاً كبيراً في التميز المؤسسي الحكومي

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أشاد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة بجائزة التميز الحكومي العربي والتي فازت بجوائزها 5 وزارات ومؤسسات حكومية بحرينية.

وقال في تصريح لـ«البيان»:«إنّ الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، من خلال رعايته الكريمة لهذه الجائزة لها بالغ الأثر في تطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز مفهوم التنافس في الدول العربية، مؤكداً أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في التميز المؤسسي الحكومي.

وأكد أن الجائزة تتميز بإسهاماتها الكبيرة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وأضاف الوزير المطوّع:«أنّ هذه الجائزة القيّمة تتماشى أهدافها مع خط مملكة البحرين العام في تحقيق أفضل أداء لحكومتها برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، من حيث تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير الرفاهية لمواطنيها ومقيميها».

وأشار المطوع:«أن المملكة تسير على أسس التنافسية والعدالة والاستدامة، استناداً إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لأفضل جودة، مما يستهدف التميز في جميع القطاعات سعياً لأفضل حياة ممكنة، ولاقتصاد أقوى وأكثر استدامة. وشدد على أن فوز مملكة البحرين بـ 5 جوائز ضمن هذا الحدث الهام يؤكد أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق التميز المؤسسي الحكومي كجزء من استراتيجياتها الوطنية بكوادر بحرينية ذات كفاءة وقدرات عالية».

رؤية البحرين

ونوه أنه من خلال العمل الحكومي المميز والنوعي يتم تحقيق رؤية المملكة لمستقبل أكثر إشراق لجميع البحرينيين، وذلك من خلال إطارين استراتيجيين واضحين يرتكزان على النتائج، وهما رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة، وهي استراتيجية حكومية على مدار 4 سنوات لتحقيق تطوير شامل ومستدام.

واختتم وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني تصريحه بتقديم التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقدرتها المتميزة والمشهودة في طرح الأفكار النيرة والمنهجية التي تتناسب وطبيعة المرحلة الحالية التي تشهد منظومات العمل تغيراً جذرياً من كافة جوانبها، ما يتطلب استحداث أنماط وأساليب عمل مختلفة تلبي متطلبات المرحلة، منوهاً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب المستجدات دائماً في مختلف المجالات والقطاعات، وتعمل دون كلل وملل لضمان استمرارية الاعمال والخدمات بكفاءة وجودة وتميز، عبر رؤيتها التطويرية الشاملة التي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستجدة وتحويلها إلى فرص حقيقية.

ويذكر أن الإنجاز البحريني جاء نظراً لما تبذله حكومة مملكة البحرين برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء للاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي لتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، حيث وجه ومنذ الإعلان عن جائزة التميز الحكومي العربي بتشكيل لجنة عليا برئاسة محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عضو المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي تولى مهمة التنسيق مع الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي.

وانبثق من اللجنة العليا لجنة تقييم برئاسة إبراهيم التميمي، حيث ضمّت 13 مقيماً محايداً لتقييم أفضل الممارسات الحكومية. والتي انبثق من عملها تشكيل لجنة تقييم برئاسة إبراهيم التميمي، حيث ضمّت 13 مقيماً محايداً لتقييم أفضل الممارسات الحكومية.

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