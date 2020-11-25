وزارة التعليم السعودية تصدر تعميمًا مهمًا بسبب الأحوال الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميمًا عاجلًا ومهمًا بشأن التوقعات بهطول أمطار على المملكة.

وقالت وزارة التعليم، في تعميمها بحسب موقع عاجل، إنه حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات وبناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ حيث يتوقع هطول أمطار على مختلف مناطق المملكة، وتحسبًا لتلك الظروف طلبت الوزارة ضرورة الالتزام بمتابعة هذه الإجراءات:

خلو أسطح المباني التعليمية من وجود مخلفات.

نظافة مجرى صرف مياه الصرف على الأسطح والتنسيق مع موسسة الصيانه لعمل الصيانة اللازمة لطبقات العزل.

نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة وخلو مخارج الطوارئ من اأي عوائق.

التأكد من إصلاح الأغطية للصرف الصحي داخل المبنى المدرسي.

خلو فناء المدرسة ومحيطها من الحفر.

التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والكيبلات أو عدادات مكشوفة أو أسلاك، والتأكد بعد خلو المدرسة من عدم وجود التماسات.

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