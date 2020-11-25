انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح أمس جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد عن انفجار سيارة في المدينة كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، ما تسبّب بمقتله مع عنصرين مع مرافقه وسائقه، بالإضافة إلى مدنيين اثنين. وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة القيادي وانفجرت أثناء تواجده قرب مركز للشرطة في مدينة الباب. ولم يستبعد عبد الرحمن أن تكون خلايا تنظيم داعش خلف هذا الاستهداف.

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