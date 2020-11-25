التحالف العربي يدمّر 5 ألغام بحرية في البحر الأحمر

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير خمسة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف، في بيان صحافي، إنّ الألغام البحرية التي دُمرت في جنوب البحر الأحمر، إيرانية الصنع من نوع «صدف».

وأشار إلى أن «مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغماً بحرياً». وقال التحالف، إنّ أعمال الميليشيا الحوثية بدعم إيراني، تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر. ونشر التحالف مقطع فيديو يرصد أحد تلك الألغام الطافية على سطح البحر الأحمر.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي لليمن، بالإضافة إلى نفوق كائنات بحرية. ووصل عدد من هذه الألغام إلى منطقة عرض البحر الأحمر، مما هدد طريق الملاحة الدولية، لكن جهود التحالف العربي حالت دون وقوع حوادث هناك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز