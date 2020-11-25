مساعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

المصدر: (بنغازي - وكالات)

يشارك نحو 100 نائب ليبي يمثلون كافة الأطراف، اليوم، في لقاء استشاري في طنجة شمال المغرب، بدعم من الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وقال النواب الليبيون الذين يشاركون في المشاورات، إنهم سيعملون على تجميع وجهات النظر والتوافق على جدول أعمال قبل الرجوع إلى ليبيا وعقد جلسة يتم فيها تغيير رئاسة مجلس النواب وتوحيد مجلس النواب وإخراج ليبيا من الأزمة السياسية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، في بيان باجتماع هذه المجموعة المتنوعة من النواب تحت سقف واحد، معتبرة ذلك خطوة إيجابية.

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